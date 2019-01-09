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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor... İşte Cemal Süreya’nın sözleri

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Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor... İşte Cemal Süreya’nın sözleri

Bugün, İkinci Yeni akımının en tanınan ve en sevilen isimlerinden Cemal Süreya’nın ölüm yıl dönümü. Cemal Süreya, 9 Ocak 1990 tarihinde 59 yaşındayken şeker komasından hayatını kaybetmişti. İşte, vefatının üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen gönüllerde taht kurmaya devam eden Cemal Süreya’nın hayatı ve sözlerinden bazıları...

Türk şair, yazar ve çevirmen Cemalettin Seber veya tanınan adıyla Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da dünyaya geldi.. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. İlk şiir deneyimlerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da onun şiir çalışmaları asıl üniversite yıllarında başladı. Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük, antoloji de yazdı. Eserlerinde en sık işlediği temalar; aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetikadır. Ayrıca Fransızcadan kırka yakın kitabı Türkçeye çevirdi. Onüç Günün Mektupları (1990) dışında hiçbir yazısı veya şiiri, dergi ve gazetede yayımlanmadan kitaba dönüşmemiştir. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Cemal Süreya, Papirüs dergisini edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak da fikirlerini ortaya koymak için bir araç olarak kullandı.

Erzincan'dan Bilecik'e göç etmek zorunda kalan Kürt ve Alevi bir ailede dünyaya gelen Cemal Süreya, devlet memurluğu yapmıştır. Dört defa evlenen Cemal Süreya, bunların dışında "Üvercinka" adını verdiği kişi ve Tomris Uyar dâhil olmak üzere çeşitli ilişkiler yaşadı. Sanat hayatı boyunca çeşitli mahlaslar kullandı ve çocukken kendine verdiği "Cemal Süreyya" adını kullanırken girdiği bir iddia sonucu adındaki "y" harflerinden birini çıkardı. 9 Ocak 1990'da, girdiği şeker koması sonucu vefat etti ve 10 Ocak'ta Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yazdığı kitaplarla 1959'da Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka), 1966'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe) ve 1988'de Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi) kazanmıştır. Kitap-lık dergisinin Türkiye'nin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle 1998'de hazırladığı "75 Yılda 75 Kitap listesi"nde iki kitabıyla (Üvercinka ve Sevda Sözleri) yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonradan kitaplaştırılan Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır. 1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü verilmektedir.

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

“Göz göze gelebilirseniz, ipi kopmuş bir uçurtma, hızla uzaklaşır bakışlarından”

“Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.”

“Ölüm geliyor aklıma birden ölüm, bir ağacın gövdesine sarılıyorum”

“Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Seni sevmek ne güzel! Kadınım, yârim…”

“Bir de sen koynumda yatıyorsun Güzelsin güzelliğin mutlak amenna”

“Gözleri göz değil gözistan Bir odadan bir odaya geçiyor Kapının birini açıp birini kapıyor”

“Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.”

“Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak…”

“Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.”

“Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların, bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur”

“Bir daldır uykusuzluk, sallanır sürekli gecede”

“Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık...”

"Ne demiş uçurumda açan çiçek, yurdumsun ey uçurum”

“İyi, kötü günler geçirdik. Çoğunca da iyi günler. Öperim o günleri”

"Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun? Bir gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini."

 

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