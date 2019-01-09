Cemal Süreya ölüm yıl dönümünde anılıyor... İşte Cemal Süreya’nın sözleri

Türk şair, yazar ve çevirmen Cemalettin Seber veya tanınan adıyla Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da dünyaya geldi.. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. İlk şiir deneyimlerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da onun şiir çalışmaları asıl üniversite yıllarında başladı. Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük, antoloji de yazdı. Eserlerinde en sık işlediği temalar; aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetikadır. Ayrıca Fransızcadan kırka yakın kitabı Türkçeye çevirdi. Onüç Günün Mektupları (1990) dışında hiçbir yazısı veya şiiri, dergi ve gazetede yayımlanmadan kitaba dönüşmemiştir. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Cemal Süreya, Papirüs dergisini edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak da fikirlerini ortaya koymak için bir araç olarak kullandı.



Erzincan'dan Bilecik'e göç etmek zorunda kalan Kürt ve Alevi bir ailede dünyaya gelen Cemal Süreya, devlet memurluğu yapmıştır. Dört defa evlenen Cemal Süreya, bunların dışında "Üvercinka" adını verdiği kişi ve Tomris Uyar dâhil olmak üzere çeşitli ilişkiler yaşadı. Sanat hayatı boyunca çeşitli mahlaslar kullandı ve çocukken kendine verdiği "Cemal Süreyya" adını kullanırken girdiği bir iddia sonucu adındaki "y" harflerinden birini çıkardı. 9 Ocak 1990'da, girdiği şeker koması sonucu vefat etti ve 10 Ocak'ta Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Yazdığı kitaplarla 1959'da Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka), 1966'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe) ve 1988'de Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi) kazanmıştır. Kitap-lık dergisinin Türkiye'nin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle 1998'de hazırladığı "75 Yılda 75 Kitap listesi"nde iki kitabıyla (Üvercinka ve Sevda Sözleri) yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonradan kitaplaştırılan Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır. 1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü verilmektedir.



CEMAL SÜREYA SÖZLERİ



“Göz göze gelebilirseniz, ipi kopmuş bir uçurtma, hızla uzaklaşır bakışlarından”



“Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.”



“Ölüm geliyor aklıma birden ölüm, bir ağacın gövdesine sarılıyorum”



“Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Seni sevmek ne güzel! Kadınım, yârim…”



“Bir de sen koynumda yatıyorsun Güzelsin güzelliğin mutlak amenna”



“Gözleri göz değil gözistan Bir odadan bir odaya geçiyor Kapının birini açıp birini kapıyor”



“Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.”



“Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak…”



“Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.”



“Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların, bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur”



“Bir daldır uykusuzluk, sallanır sürekli gecede”



“Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık...”



"Ne demiş uçurumda açan çiçek, yurdumsun ey uçurum”



“İyi, kötü günler geçirdik. Çoğunca da iyi günler. Öperim o günleri”

"Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun? Bir gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini."