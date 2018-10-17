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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
17.10.2018 - 06:30, Son Güncelleme:

Cemaat şaşkına döndü! 37 yıl sonra ortaya çıktı

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Cemaat şaşkına döndü! 37 yıl sonra ortaya çıktı

YALOVA’nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.

Yalova’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki Sugören Merkez Camii’ne bir yıl önce atanan imam İsa Kaya (24), camide geçmişten bu yana kıble sapması olduğu yönündeki söylentiler üzerine İl Müftülüğü’ne başvurdu. Müftülük görevlilerinin camide yaptığı incelemede, kıblede 32 derecelik sapma belirlendi. Yeni belirlenen kıble yönünde cami içinde beyaz şeritler çekildi. Böylece camideki kıble sapması, 37 yıl sonra düzeltildi.

’CAMİMİZDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI’

İmam İsa Kaya, camide kıble sapması olduğu yönündeki duyumlar üzerine çalışma yaptığını söyleyerek, "Durumu bildirmem üzerine hocamız bizzat gelip yerinde tespit yaptı. Bu tespitten sonra durumu cami derneğimizle ve muhtarlığımızla paylaştım. Din İşleri Yüksek Kurulunun vermiş olduğu fetva esas alınarak camimizde yeni düzenleme yapılmıştır ve bu düzenleme müftülüğe haber verilmiştir. Müftü Yardımcımız bizzat gelip cuma vaazında durumu izah etmiştir. Cami cemaatine duyurulduktan sonra uygulamaya gidilmiştir. Caminin birleştirici özelliğine zarar gelmemiştir. Camideki cemaatin çoğunluğu da duruma olumlu tepki vermiştir. 3 hafta önce bu şeritleri çektik" dedi.

 

Köy sakinlerinden Recep Yavuz da, mevcut caminin 1980'lerde yıkılan eski caminin yerine aynı şekilde inşa edildiğini, hatanın geçmişten geldiğini söyledi.

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