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    Celal Şengör'den skandal sözleri için, 'HADDİNİ AŞAN' özür!

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Kanuni Sultan Süleyman hakkında tartışma yaratan Celal Şengör, bugünkü köşesinde o ifadeleri neden kullandığını açıkladı.

    PROF. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen eyazması kitabın tanıtım toplantısında, Kanuni Sultan Süleyman için tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı.

    Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” demişti.

    'KÜÇÜK BİR DENEY…'

    Şengör, sözleri tepki çekince, Habertürk gazetesindeki köşesinde neden bu ifadeleri kullandığını anlattı. Şengör “Bu bir deneydi ama özür dilerim” başlığını attığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

    “Muhterem okuyucularım... Bu hafta size Cuvier’yi anlatacaktım. Ancak geçen çarşamba Ptolemaios (İslam bilim çevrelerinde Batlamyus) Atlası’nın tanıtımı toplantısının Türk basınına yansıması için Fatih Altaylı’yla yaptığımız küçük bir deney beklediğimizden de fena bir sonuç verince size bu atlası tanıtmak görevi gene bizlere düştü.

    Ben hiçbir tarihi şahsiyete hakaretamiz laf söylemeyecek kadar akıl sahibiyim. Kanuni benim beğenmediğim, devletimizin çöküşünün temellerini atmış bir padişahtır. Bunda tereddüdüm yok. Ama ‘salak’ kelimesini bilhassa seçerek Türk basınının bunu haber yapıp Ptolemaios Atlası’ndan da bahsetmesini temin etmek istemiştim.” Fatih bunun detaylarını geçen cumartesi yazdı.

    “Gazetecilerimiz ise düşük kültür seviyeleri nedeniyle sadece bu kelimeyi haber yaparak o muazzam atlası ve onu kurtaran Fatih Sultan Mehmed’i es geçtiler (salağı anladılar ama coğrafyayı anlayamadılar).

    Bu deneyle milletimizin bazı üyelerini ne yazık ki üzmek zorunda kaldık, kendilerinden özür dilerim. Ancak gazete ve gazetecilerinin seviyesini de bu sayede bir kez daha gördüler.

     

     

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