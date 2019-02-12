Çekmeköy'de düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları başladı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının yaşandığı alanda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
Zorunlu iniş sırasında askeri helikopterin düştüğü Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ndeki alanda kaza kırım ekipleri incelemede bulundu.
Ekiplerin çalışmasının ardından helikopterin enkazının kaldırılmasına başladı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürerken, kazanın gerçekleştiği sitenin bulunduğu sokağa, güvenlik amacıyla şerit çekilerek, bariyerler konuldu ve sokak trafiğe kapatıldı.
Öte yandan vatandaşlar da polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
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