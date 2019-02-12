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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Çekmeköy’de kaza kırım ekibi incelemelere başladı  

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Kaza Kırım ekibi, Çekmeköy'de ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında incelemelere başladı.

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’nin oyun parkına dün akşam 18.51’de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi.  Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi.  Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek.

Çekmeköy’de kaza kırım ekibi incelemelere başladı
SON DURUM HAVADAN FOTOĞRAFLANDI

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazındaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bir vinç ve bir kamyon hazır bekletiliyor. Olay yerine Ankara'dan  kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Enkaz alanındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Çekmeköy’de kaza kırım ekibi incelemelere başladı


 



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