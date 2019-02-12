Çekmeköy’de kaza kırım ekibi incelemelere başladı
Kaza Kırım ekibi, Çekmeköy'de ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında incelemelere başladı.
Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’nin oyun parkına dün akşam 18.51’de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.
ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi. Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek.
SON DURUM HAVADAN FOTOĞRAFLANDI
Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazındaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bir vinç ve bir kamyon hazır bekletiliyor. Olay yerine Ankara'dan kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Enkaz alanındaki son durum havadan fotoğraflandı.
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