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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Çekilme’yi konuşacaklar

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‘Çekilme’yi konuşacaklar

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı yarım günlük Moskova ziyaretinin öncelikli gündem maddesi Suriye’deki gelişmeler olacak. Washington ile Ankara arasındaki kritik temasların ardından yapılacak Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde ABD’nin çekilme kararı sonrasında Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölge ve terörle ortak mücadele konuşulacak.

Putin ile geçen yıl sekiz kez baş başa, 18 kez de telefonda görüşen Erdoğan, yeni yılın ilk yurtdışı ziyaretini yarın Moskova’ya yapacak. İki lider bu buluşmada, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrasındaki süreci kapsamlı olarak ele alacak. Türkiye’nin terör örgütleri DEAŞ ile PYD-YPG’ye karşı yapacağı operasyonlarda Suriye’nin hava sahasını kullanabilmesi için ihtiyaç duyduğu Rusya desteğinin de gündeme geleceği belirtiliyor. Ziyarette Türkiye’nin önerdiği güvenli bölge, operasyonlar, terörle mücadelede gelinen son durum ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler değerlendirilecek. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış 32 kilometrelik, Türkiye’nin kontrolünde olması planlanan bölgenin detayları konusunda Putin’le görüş alışverişinde bulunacak.

ABD’NİN ÇEKİLME KARARI

Erdoğan ile Putin görüşmesinin en kritik başlığını ise ABD’nin çekilme kararı sonrasında Suriye’de atılacak adımlar ve terörle mücadele oluşturacak. Erdoğan, bu konuda hazırlıkları süren Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili Rus mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, çekilmenin ardından bölgede boşluk oluşmaması için terörle mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini Putin’e aktaracak.

ÜÇLÜ ZİRVENİN ÖN BULUŞMASI

Suriye’de barış ve istikrar süreci için Türkiye-Rusya ve İran arasında oluşturulan üçlü mekanizmanın önemine vurgu yapılacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde önümüzdeki günlerde yine Rusya’da yapılacak üçlü liderler zirvesine yönelik hazırlıklar da ele alınacak. İki liderin buluşması öncesinde geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan heyet Rusya’ya gitmiş ve muhataplarıyla Suriye sorununu değerlendirmişti. Erdoğan ve Putin, 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması ile vize meselesi de ele alınacak. 

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