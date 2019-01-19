Çekilme görüşmesi... 2 saat 50 dakika
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ABD Senatörü Lindsey Graham ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat 50 dakika süren görüşmede ABD’nin Suriye’den çekilme kararının görüşüldüğü öğrenildi.
ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, dün Ankara’ya bir ziyaret düzenledi. Graham ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la görüşmemesine karşın Graham’ın Ankara’da en üst düzeyde kabul görmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, görüşmenin hemen öncesinde Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” ifadelerini kullandı.
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Erdoğan ile Graham’ın yaptığı 2 saat 50 dakikalık görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Görüşmede Graham da üç kişilik bir heyetle yer aldı. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Graham’a Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığı vurgulandı.
Graham, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir görüntü çizse de Türkiye’ye gelmeden önce Menbiç’te DEAŞ’ın üstlendiği ve 5 ABD askerinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Trump’a Suriye’den çekilme kararı üzerinde yeniden düşünme çağrısında bulunmuştu. Görüşmede Graham’a bu saldırının Suriye’den çekilme kararını etkilememesi gerektiği görüşü aktarıldı. Graham’a Türkiye’nin Suriye’de bulunan halklar ile hiçbir sorunu olmadığı, mücadelenin terör örgütlerine yönelik olduğu da vurgulandı. Görüşmede, Fırat’ın doğusu başta olmak üzere operasyonların devam edeceği dile getirilirken, Türkiye’nin nasıl bir güvenli bölge önerisi olduğu ve Menbiç yol haritasında somut adımların hayata geçirilmesi de konuşuldu.
BİRLİKTE ÇALIŞMA MESAJI
Görüşmede Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşme ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti de gündeme geldi. Graham, Erdoğan’la görüşmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Bakan Akar, Menbiç’te verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, YPG’nin PKK ile aynı bütünün parçaları
olduğunu ve Türkiye’nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyledi. Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Akar, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini kaydetti.
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