Çekici Leyla hanım’ı düşürdü

ÇİĞDEM Çingi önceki gün içinde annesi Leyla Çetinkal’ın da bulunduğu cipini Kadıköy Acıbadem Caddesi’nde fatura yatırmak için park etti. Bu sırada gelen trafik çekicisi flaşörleri yanan aracı götürmek için tekerleklerinden havaya kaldırdı. Çığlıklarını duyuramayan Leyla Çetinkal cipin kapısını açınca yaklaşık 2 metreden yere düştü. Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine paniğe kapılan çekici şoförü, bu kez de kaldırdığı aracı yere bırakmak istedi. Leyla Çetinkal yaklaşık 1.5 tonluk cipin altında kalmaktan bir kâğıt toplayıcısının kolundan tutup sürüklemesiyle kurtuldu. Faturasını yatırıp aracının yanına gelen ve annesini yerde yatar halde gören Çiğdem Cingi sinir krizi geçirdi. Kalçasında ve kolunda ikişer kırık oluşan Çetinkal ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Leyla Çetinkal daha sonra, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çekici ne ara geldi, aracı ne ara kaldırdı anlamadım. Panikle kapının kolunu tutarken düştüm. Aşağıya düştüğümde de beni görmediler. Aracı üzerime indiriyorlardı. Kâğıt toplayıcı çocuk geldi çekti beni arabadan. O polis gelip benden özür diledi.”