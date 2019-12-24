Çatal-bıçağın sağ sol kavgası

YAZIYLA gelen tartışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Haliç ve Çamlıca Sosyal Tesisleri’ne giderek durumu yerinde gözlemledik. Masalarda bıçak ve kaşık sağda, çatal sol tarafta duruyordu. Haliç Sosyal Tesisi yetkilileri yorum yapmaktan kaçınırken Çamlıca Sosyal Tesisi yetkilileri bir dönem bıçakların sol tarafa alındığını, ancak bunların dönem dönem değişiklik gösterebildiğini ifade etti. Yazılı talimat gelmediğini ancak sözlü olarak tüm tesislerde benzer uygulamalara gidildiğini söyleyen yetkili son dönemlerde tekrar eski çatal bıçak düzenine geçildiğini anlattı. İBB Sosyal tesislerine gelen müşterilerin isteklerine göre hizmet verdiklerini söyleyen yetkili, belediye başkanı değişikliğinin İBB Sosyal Tesisleri’nin hizmeti açısından olumlu-olumsuz değişikliğe yol açmadığını, aynı şekilde hizmete devam ettiklerini de vurguladı.

İBB: YÜZEYSEL BİR MESELE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “Beltur ve İBB sosyal tesislerinde çatal-bıçak yazıda belirtildiği gibi konuyordu. Şu an bazı yerlerde olması gerektiği gibi bıçak sağ, çatal solda bazı yerlerde ise eskisi gibi konuyor. Gerekçesini bilmiyorum. Merak da etmedim çünkü bazı muhafazakâr dostlarımın da öyle tercih ettiğini biliyorum. Bu tip meseleler gerçekten yüzeysel ve zamanla normalleşecek basitlikte. Kim çatalı bıçağı hangi eliyle isterse öyle tutmakta özgürdür. Bıçak ister sağa ister sola konsun en sonunda kişinin tercihi olacaktır” dedi.

İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin ise uygulamada böyle şeyler duyduklarını ancak resmi bir talimatla olduğunu düşünmediklerini belirtti.

ONUN YAZISIYLA BAŞLADI

- Ayşenur Arslan önceki gün yayınlanan köşe yazısında şunları söylemişti: “Geçenlerde bir toplantıya davetliydim. CHP’li siyasetçilerin, yanı sıra CHP’de çalışan ya da kendisini ‘solda’ tanımlayan aktivistlerin olduğu bir grupla buluştum. Konuştuk, dertleştik. Hiç bilmiyordum, orada öğrendim. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lokallerinde bıçaklar tabağın soluna konurmuş. Bilgisizlikten ya da öyle denk geldiği için değil. ‘Talimat’ gereği.

Neden peki? Duyunca inanmakta güçlük çektim, şundan: Bıçak kesici bir alet olarak ‘kötüyü’ simgeliyormuş. O nedenle KÖTÜ TARAFTA durmalıymış. Yani solda! Sol elle yemeyi günah sayanların olduğunu biliyordum. Sola her konuda şeytani anlamlar yüklendiğini de biliyordum. Ama bıçağın sola sürgün edildiğini ilk kez duydum.”

SOLAKLAR NE YAPSIN?

- Arslan’ın iddiası Twitter’da espri konusu oldu.

“Doğuştan solak olanlar ne yapsın direk AK Partili mi oluyorlar”

“Allah başka elem keder vermesin”

“Aman Allahım... Her şeyi beklerdim ama bu kadar da değil...”

“Sağa koysan ne sola koysan? Uğraştığınız şeye bak.”

“Gerçekten büyük keşif.”

ÇATALLA BIÇAKLA MESAJ OLMAZ

- Yemek yazarı Mehmet Yaşin:Bıçak tartışmasından daha önce tarihte çatal tartışması vardı. Çatal masaya çok uzun yıllar sonra girdi. Hatta çatal kullananlar afaroz edilecek kadar günahkar sayıldı. Çatalı Avrupa’ya Bizanslar getirdi. Çatal sol elle bıçak ise sağ elle eti kesecek şekilde planlanarak masaya kondu. Sonra da hep böyle kaldı. Ama çatalla bıçağın yerini tartışmak ve bunu siyasi bir mesaj olarak göstermek komik bir şeydir. Amerikalılar böyle kullanmaz mesela önce sağ elle bıçakla eti keserler sonra çatalı sağ ellerine alır yemeklerini yerler. Ayrıca solaklık durumuna göre de bu mevzu değişir. Eforumuzu bu tarz konulara sarf etmemiz gerekiyor.

HİÇBİR ÖNEMİ YOK

- Yemek yazarı Müge Akgün:Tarihsel olarak bıçağın sağda durmasının nedeni kesici olarak kullanılacağı için sağ elin daha güçlü olması olarak gösteriliyor. Ama zaten solaksanız tam tersi kullanırsınız. Ancak bunun hiçbir önemi yok. Uzakdoğu kültüründe çorba dışında her şey çubuklarla yeniyor. Dünyada birçok ülkede elle yeniyor. Ya da sadece kaşık kullanılıyor. En iyisi ideolojik bir hale sokmayıp yemeğin tadını çıkarmak. Nerede durduğu çok da önemli değil.