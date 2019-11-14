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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA) -
14.11.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

Canlı yayında ortaya çıktı...

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Canlı yayında ortaya çıktı...

Yasak aşktan hamile kaldı. İkiz bebek dünyaya getireceğini öğrendi. 19 yıllık eşini ve çocuklarını terk etti. 1 yıl kayıp hayatı yaşadı. Bu süre içerisinde gizlice doğum yaptı. İkiz çocuklardan kurtulmak için çocuğu olmayan ailelere verdi. Tüm bunlar bitince, kocasına barışmak istediğini söyledi. Kocasına geri döndü.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar’ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini canlı yayında söyledi.

Kısa sürede Şaban Sarıyar’ın eşi Gülşah Sarıyar’a ulaşıldı. Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.

Gelen ihbarlar doğrultusunda henüz 20 günlükken ikiz bebekleri alan aileye ulaşıldı. İkiz bebekleri alan Mehmet B. canlı yayında yaşadıklarını anlatarak, Gülşah Sarıyar’ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, “Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah’ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu” ifadelerini kullandı.

Mehmet B. canlı yayında yaşadıklarını anlatırken, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve ani bir baskın yaparak canlı yayın sırasında Mehmet B.’yi ve ikiz çocuklara bakan iki kadını gözaltına aldı.

Mersin Toroslar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Öte yandan ikiz bebeklerin Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edileceği belirtildi.

 

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