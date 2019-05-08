Çankırı'da iftar saat kaçta? Diyanet'in Çankırı iftar saatleri
Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Çankırı iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 ramazan imsakiyesiyle birlikte Çankırı'da iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Çankırı iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Çankırı'da iftar saat kaçta açılacak? Çankırı'da iftara ne kadar kaldı?
Çankırı'da iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın üçüncü gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Çankırı'nın imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 8 Mayıs Çankırı iftar saati ve Çankırı 2019 ramazan imsakiyesi...
'Çankırı'da iftar saat kaçta?' sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 8 Mayıs Çarşamba günü yani bugün Çankırı'da iftar, 19:54'te yapılacak. Çankırı'ya ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için aşağıdaki tablodan yaralanabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08 Mayıs
|19:54
|21:28
|4
|09 Mayıs
|19:55
|21:30
|5
|10 Mayıs
|19:56
|21:31
|6
|11 Mayıs
|19:57
|21:33
|7
|12 Mayıs
|19:58
|21:34
|8
|13 Mayıs
|19:59
|21:36
|9
|14 Mayıs
|20:00
|21:37
|10
|15 Mayıs
|20:01
|21:39
|11
|16 Mayıs
|20:02
|21:40
|12
|17 Mayıs
|20:03
|21:42
|13
|18 Mayıs
|20:04
|21:43
Yorumları Göster
Yorumları Gizle