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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Canavara ‘mal’dan 2 yıl hapis

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Canavara ‘mal’dan 2 yıl hapis

Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Barış Canımana (23), İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı.

Duruşmada şikâyetçi veteriner Fatih Adalıgil, “Kliniğimde baktığım bir kedi idi. Düzenli olarak kalmıyordu. Gidip geliyordu” dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise sanığın suçu vahşice işlediğinin kamera kayıtlarında mevcut olduğunu, kediyi yere çarparak ölümüne sebep olduğunu belirterek üst hadden cezalandırılmasını talep ettiler.

Canavara ‘mal’dan 2 yıl hapis

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU

Mahkeme, Barış Canımana’yı, üzerine atılı suçun sabit olduğu, suçu vahşice ve sebepsiz yere işlediği gerekçesi ile TCK’nın 151’inci maddesinde düzenlenen “Mala zara verme” suçunun 2’nci maddesi gereğince “Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek” suçunda 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

anımana’nın eylemden sonraki davranışları, adli kontrole uymamasını dikkate alan mahkeme, takdir indirimi uygulamadı. Canımana’nın daha önce cinsel istismar suçundan yargılanarak ceza aldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve 5 yıllık süre içerisinde bu suçu işlediğine dikkate çeken mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Canımana’nın sabıka kaydı, suç işleme yönünde olumsuz kişiliği, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından erteleme veya seçenek yaptırımına yer olmadığına hükmetti.

2 Eylül 2017’de yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 3 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yaşayan ve mahallelinin Tomtom adını verdiği kediyi öldüren kişinin yakalanıp cezalandırılması için de imza kampanyası başlatılmıştı.

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