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DHA
12.12.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen can yelekleri ile birlikte ele geçirildi. Operasyonda ayrıca durdurulan otomobildeki organizatör şüphelisi M.Y., C.O. ve S.Ö. yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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