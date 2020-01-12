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Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Çanakkale’de 191 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale’de 191 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 191 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Biberderesi, Ahmetçealtı, Kuşkayaburnu ve Dutburnu açıklarında düzenlediği operasyonlarda Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 191 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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