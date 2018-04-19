Can pazarı... 2 ölü, 101 yaralı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzurum’un Horasan ile Ağrı’nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kaçakları taşıyan 04 AF 996 plakalı kamyonun adı açıklanmayan sürücüsü, Dellalhan Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için ana yoldan tali yola girmek istedi. Bu sırada sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 133 kişi çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre biri olay yerinde diğeri hastanede 2 kişi hayatını kaybetti, çoğu hafif olmak üzere 101 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Erzurum merkez, Horasan ile Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, kaçan sürücü de jandarma tarafından yakalandı.

VALİ AZİZOĞLU: DAHA ÇOK TEDBİR ALMALIYIZ

Olayla ilgili açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu "Kaçak göçmen sorunu 3-4 aydır önemli bir problem. İçişleri Bakanlığı olarak önemli çalışmalar yapıldı. Afganistan hükümetiyle yapılan görüşmelerle gelen kaçak göçmenlerin hepsi Erzurum’dan uçaklarla Afganistan’a gönderiliyor. Son olay bizi üzdü. Bu, daha çok tedbir almamız gerektiğini de bize gösterdi" dedi.



