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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ DHA
18.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Camiye kadar takip ettiler ve sadece 10 saniye sürdü!

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PENDİK'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi, saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay geçtiğimiz Salı günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Yenibosna'daki bir kuyumcu atölyesinde çalışan kurye E. D.,(59), eşi ile birlikte namaz kılmak için camiye geldi. Aracın içinde kuyumculardan topladığı yaklaşık 700 bin liralık hurda altın vardı. Bu sebeple eşini araçta bırakıp aracı kilitleyerek camiye girdi. Bu sırada park halindeki araca yaklaşan 4 hırsızdan biri aracın sol arka camını kırdı. Hemen kırdıkları camdan girerek kapıları ve bagajı açan hırsızlar 10 saniyede  yaklaşık 700 bin lira değerinde para ve altın dolu çantayı aldıktan sonra araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki aracın yanına gelen hırsızlardan birinin aracın camını kırdığı, ardından diğer hırsızlarla birlikte bagajı ve kapıları açıp içeride bulunan çantayı saniyeler içinde alıp araçlarına binerek uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızlığı fark eden kuyumcu kuryesinin eşi A. D.'nin  hırsızların peşinden gitmesi de kameraya yansıyor.

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