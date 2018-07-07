Caminin konukları

Müezzin Necmettin Ötün tarafından minberin altında 4 yavrusuyla bulunan Ayşecik’e İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın izniyle camide bakılmaya başlandı. Cami içinde oyunlar oynayan sevimli yavrular herkesin ilgi odağı oldu. Her canlıya karşı saygılı ve merhametli olunması gerektiğini dile getiren Ötün, namaz kılarken yavru kedilerin cemaatin arasında gezinerek sevimli hareketler yaptıklarını anlattı. Bu durumdan herkesin mutlu olduğunu vurgulayan Ötün, şöyle konuştu: “Bir kez yavruları kutuyla dışarı çıkardık, Ayşecik geri getirdi. Peygamber Efendimizin de bir kedisi vardı ‘Müezza’ isminde. Biz de bu kedilere burada hürmet gösteriyor, merhametli oluyoruz, doyuruyoruz, içiriyoruz. Cemaatimiz de bu kedilere sahip çıkıyor. İlk defa böyle bir şey oldu hayretler içerisinde kaldık ama hoşumuza gidiyor. Namaz kılarken ayaklarımıza dolanıyor, secde yaparken gelip ellerimizi yalıyor, güzel bir duygu.”