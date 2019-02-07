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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.02.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular

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Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir caminin altından geçen köy yolu görenleri hayrete düşürüyor.

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  • Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular
  • Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular
  • Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular
  • Cami yolun üzerine yapılınca çözümü de böyle buldular
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Bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle kıvrak fikirleri ile sıkça gündeme gelen Rizeliler yine Karadeniz zekâsını yansıtacak bir çözüm yolunu buldu. Bunlardan bir tanesi de Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Güzeltepe köyündeki Hanifli Camisi.

Köylüler, engebeli arazi şartlarından dolayı caminin yapılmasına uygun alan bulamayınca 300 haneli köyün yolunun geçtiği düz bir alan üzerinde Hanifli isimli bir cami inşa ettirdi. Dönemin ihtiyar heyetinin kararını verdiği, ihtiyaç duyulan ve köy yolunun üstüne inşa edilen caminin altından köyün yolun geçiyor. 
Cami’nin yer aldığı Güzel Tepe Köy Muhtarı Oğuz Dereci, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle caminin 1996 yılında yolun üzerine inşa edildiğini dile getirerek “Burada araziler engebeli olduğu için caminin yapılmasına en uygun yer olduğu düşünülerek, eskilerimiz camiyi buraya yaptı. Güzel de bir cami yapmışlar. Caminin altından yol geçiyor. Yolun hemen üzerinde olduğu için vatandaşlarımız da daha iyi bulur camiyi ve gelip rahatlıkla namazını kılar burada. Yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

Yüksek araçların caminin altından geçmekte zorlandığını dile getiren Muhtar Dereci, beton mikserlerinin geçmeden önce tekerleklerinin havalarını indirdiklerinin altını çizdi. Dereci “Buranın boyu 3 metre 50 santimdir. Beton araçları geldiğinde onların boyu 3 metre 75 santim oluyor. Üstü birkaç kez vurdu araçların. Ondan dolayı önce lastiklerinin havalarını indiriyor çocuklar, öyle geçebiliyor beton mikserleri altından” ifadelerini kullandı.

Rize’de bu sahnelere rastlanabileceğini ve hiç şaşırmadığını dile getiren Nezir Şişman isimli vatandaş ise “Cami görmemiştim ama bu şekilde ev görmüştüm. Tabi böyle şeyler dikkat çekiyor. Tabi burası Rize, Rizeli'den her şey beklenir. Yolu caminin altından yapmışlar, caminin üzerinden yaptıklarını bile görürüz yakında” şeklinde konuştu. 

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