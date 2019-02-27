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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)
27.02.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Cami tuvaletinin kapısını çaldılar, sonra...

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Cami tuvaletinin kapısını çaldılar, sonra...

KAYSERİ'de cami tuvaletinin demir kapısını çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Volkan P. (24) ve Ekrem K. (23), tutuklandı. Kapı, hurdacıdan alınarak yerine takıldı.

Olay, Cumartesi gecesi merkez Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi Ünal Camii'nin yanında bulunan abdesthane ve tuvalet olarak kullanılan bölümün demir kapısını çekiç ve tornavida ile söktü. Şüpheliler, kapıyı alarak kaçtı. Namaz kılmak için camiye gelen cemaat, kapının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği Volkan P. ve Ekrem K.'yi evlerine yapılan baskınla gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emiyete götürürken, hurdacıya satılan demir kapı ise araçla camiye getirilerek yerine monte edildi. Aynı caminin abdesthanesinde 7 musluğun da yaklaşık 2 ay önce çalındığı belirtildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan P. ve Ekrem K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HIRSIZLAR SINIR TANIMIYOR'

Cami cemaatinden Şaban Ay (75), daha önce böyle bir olayı duymadığını belirterek, "Baktık kapı yok. Polise haber verdik. Ben böyle bir şey daha duymadım. Hırsızlar sınır tanımıyor, affetmezler. Bir ara muslukları da çalmışlardı. Hırsıza bir şey dayanmaz. İnşallah bir daha olmaz diyelim. Çaremiz yok" dedi.

Süleyman Taşçı (50) ise, kapıyı çalan hırsızlara tepki göstererek, "Allah'tan da mı korkmuyorsunuz. Dün duyduk bu olayı. Tuvaletin kapısını götürmüşler. Allah korkusu yok ki. İnşallah beter olurlar, yatar çıkamazlar. İyi ki muslukları da çalmamışlar" diye konuştu.

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