Ã‡alÄ±nan TIR parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulundu

Gaziantep'in Nizip ilÃ§esinde Ã§alÄ±nan tÄ±r parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulundu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sultan AbdÃ¼lhamit Mahallesiâ€™nden Ã§alÄ±nan tÄ±rÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, aracÄ±n Gaziantep'te parÃ§alanarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin desteÄŸiyle kent merkezinde bulunan sanayi sitesindeki 4 tamirhaneye operasyon dÃ¼zenlendi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
YapÄ±lan aramalarda tÄ±rÄ±n sÃ¶kÃ¼len parÃ§alarÄ± bulunarak sahibine teslim edildi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Olayla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.