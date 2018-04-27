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    Ã‡alÄ±nan TIR parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulunduÂ

    GAZÄ°ANTEP (AA)
    27.04.2018 - 14:34 | Son GÃ¼ncelleme:

    Gaziantep'in Nizip ilÃ§esinde TIRâ€™Ä± Ã§alÄ±nan adam aracÄ±nÄ±n halini gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu. TIRâ€™Ä± parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulan ekipler parÃ§alarÄ± sahibine teslim etti.

    Gaziantep'in Nizip ilÃ§esinde Ã§alÄ±nan tÄ±r parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulundu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sultan AbdÃ¼lhamit Mahallesiâ€™nden Ã§alÄ±nan tÄ±rÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, aracÄ±n Gaziantep'te parÃ§alanarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

    Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin desteÄŸiyle kent merkezinde bulunan sanayi sitesindeki 4 tamirhaneye operasyon dÃ¼zenlendi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

    YapÄ±lan aramalarda tÄ±rÄ±n sÃ¶kÃ¼len parÃ§alarÄ± bulunarak sahibine teslim edildi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

    Olayla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Ã‡alÄ±nan TIR parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulundu


    Ã‡alÄ±nan TIR parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulundu


    Ã‡alÄ±nan TIR parÃ§alanmÄ±ÅŸ halde bulundu

    Etiketler: TIR , parÃ§alandÄ± , gÃ¼ndem
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