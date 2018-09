'Çakıcı affı geliyor' diyenler ezbere konuşanlardır

KARARLIYIZ BAŞARACAĞIZ

“ŞARTLI ceza indirimi kanun teklifimiz TBMM’ye sunulmuştur. Kararlıyız, başaracağız. Cezaevlerinde 253 bin 535 kişi bulunmaktadır. Türkiye tutuklu ve hükümlü sayısı itibariyle Avrupa’nın ilk sırasında, dünyanın yedinci ülkesi durumundadır. Bu tablo kaygı vericidir. Herkesin özgür yaşama hakkı vardır. Ancak bazı suçlar vardır ki, af veya ceza indirimi olması halinde adalet müessesesi deprem geçirecektir. Biri terör suçlarıdır. Bir diğeri çocuk ve kadın katliamcıları, cinsel istismarcı canilerdir. Bir başkası da kasten insan öldüren, bunu da hiç vicdanı sızlamadan yapan katillerdir. Bunlar hedef kitlemizin dışındadır. Bir defalığına infaz sürelerinde şartlı olarak 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Teklifimiz ne genel ne de özel aftır. ‘Rahşan affı tekerrür ediyor, Çakıcı affı geliyor, nitelikli çoğunluk gerekir, Anayasa Mahkemesi kanunun niteliğine bakar, eşitlik ilkesi doğrultusunda kapsamını emsal kararlarda olduğu üzere genişletir’ diyenler, acele ve ezbere konuşanlardır. Teklifimizin her yönüyle tartışılmasını istiyoruz. Tartıştıkça daha makul neticelere ulaşacağımızı düşünüyoruz.

KİMSE AYAR VEREMEZ

Diyorlar ki, uyuşturucu tacirleri de kapsam içinde. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez, söz söyleyemez. MHP zehir tacirleriyle, uyuşturucu baronlarıyla kıyasıya mücadeleyi öneren, bunun için her faaliyet ve girişimde bulunan ahlaki bir zihniyete, milli bir zekâya haizdir. Bize parmak sallanması, ‘Aha açığa düştünüz!’ ima ve ilanı yapanlar utanmalarını aldırmış gerzeklerdir. Cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 50 bin 386 kişi bulunmaktadır. Aralarında hakikaten kader kurbanı olan varsa, nedamet duyan bulunuyorsa, ıslah ve terbiye hali gösterenler çıkmışsa, bunların teklifimizin dışına alınması ne kadar meşru ve insani olacaktır? Ne yapalım, bunları kamyon kasalarına doldurup uçurumdan aşağıya mı yuvarlayalım?

İTTİFAK BAŞKA TEKLİF BAŞKA

Sayın Cumhurbaşkanı, ‘kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur’, diyor. ‘Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affeder’ görüşünü seslendiriyor. Bu yaklaşıma saygı duyuyoruz; ama tartışmalı olduğunu, hukuken temeli olmadığını da biliyoruz. Eğer kişilere karşı işlenmiş suçları kişiler affeder veya ceza tenkisatı yaparlarsa o zaman adalet ve hukuka gerek ve ihtiyaç kalacak mıdır? Kanun teklifimizle ilgili gelişme ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı’ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır.”

MHP KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİL

“Mahalli idareler seçimlerine yönelik dört ayaklı stratejimiz çok açıktır. MHP hiç kimseye, hiçbir çevreye muhtaç ve mecbur değildir. Zafer hırsızı falan değiliz. Başkalarının başarıları üzerine kuluçkaya yatacak acziyete sahip değiliz. Bize siyasi güç hatırlatması yapılmasına gerek yoktur. ‘Birinci partiyiz, her ilde aday çıkaracağız’ sözlerine ihtiyaç da yoktur. Biz her şeyin farkında ve bilincindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday çıkarmayacağız. Bunun haricinde her seçim bölgesinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır.”

MUHABBET EDECEKSEK EDERİZ

BAHÇELİ, geçen hafta iki parti arasındaki ilk ittifak görüşmesiyle ilgili “Birbirini tanıyan iki arkadaşımız, gayri resmi olarak bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler” yorumu yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u isim vermeden şöyle yanıtladı: “Bu görüşmeler gayri resmi değil, resmidir; gelişigüzel muhabbet değil muvaffakiyet amaçlı muazzez ve muhkem temaslardır. Muhabbet edeceksek ederiz, ama resmi görüşmeleri sulandırmanın, itibarsızlaştırmanın, saptırmanın manası yoktur. Bilinmelidir ki, dört ayaklı stratejimiz aynen geçerli olacaktır.”

KURT YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ

“DÖVİZ artarken fiyat etiketlerini yükseltenler, döviz inerken aynı irade ve ihtimamı gösterecekler midir? Fırtınanın şiddeti ne kadar kuvvetli olursa olsun dayanacağız. Ancak kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz, unutmayacaktır. Türkiye’nin felaketinden siyasi rant ummak, sevinç taklaları atmak alçaklıktır. Biz CHP gibi olamayız. Eleştirilecek konular varsa elbette hükümeti eleştiririz. Ancak bugünkü ahval ve şerait içinde ülke çıkarlarımızın savunulmasından kıvanç duyarız.”