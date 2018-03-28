'Çakarlı araç' tartışmasında açığa alınan polis Savcı’ya ifade verdi

28 Şubat günü polis memuru N.Ç., İstanbul Avrasya Tüneli girişinde içinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin bulunduğu çakarlı aracı durdurdu. Araca izinsiz çakar takıldığını tespit eden polis memuru ceza yazacağını söyleyince ortalık karıştı. Bu sırada üstleri tarafından aranan polis memuru N.Ç. olaydan sonra açığa alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada polis memurunun aracı uzun süre bekleterek İstanbul Milli Eğitim Müdürü’ne kötü muamelede bulunduğu ve personel yoklamasında eksik çıkan memurları amirlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü açıklamasında ayrıca “Aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir” dedi.



POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU



Açığa alınan başpolis memuru N.Ç. olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’na polis memuru N.Ç.’yi ifadeye çağırdı. İstanbul Adalet Sarayı’na gelen polis memuru ifadesinde İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yelekçi ve aracında bulunan kişi hakkında ‘tehdit ve görevini yapmaya engel olma” suçlarından, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında ise ‘görevi kötüye kullanma, hakaret, kanunsuz emir verme, mobbing’ suçlarından şikayetçi oldu.



İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR



Başpolis memuru N.Ç.’nin avukatı Bilal Sadık Yurtçu ifade sonrası yaptığı açıklamada “İfadede olay günü anlatıldı. Araçta bulunan kişiler 10 dakika kimlik vermedi. Normalde kimlik sorma işlemleri üç dakikayı geçmez. Daha sonra yaşanan bir telefon trafiği var. Burada 20 dakika kaybedilmiştir. Emniyet Müdürlüğünün iddia ettiği gibi 50 dakika bekleme gerçek değildir. Ayrıca bazı polis memurlarının da görev yerinde olmadığı iddiası gerçek dışıdır. O sırada üç polis tuvalet ihtiyacını gidermek için noktadan ayrılmıştı. Bir polis doktor raporluydu. Diğer polis ise ceza makbuzu almak için merkeze gitmişti. Bu olaylar sırasında araçtaki kişiler tehditte bulundu. Emniyet müdür yardımcısı ise hakaret etti. İfademizde bu olayları anlattık. Sonra kişiler hakkında şikayetçi olduk” dedi. Avukatı Bilal Sadık Yurtçu ayrıca “Müvekkil hakkında idari soruşturma devam etmektedir. Açığa alınma olayıyla ilgili itirazımızı yapacağız” dedi