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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Çakar’ın havası söndü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
‘Çakar’ın havası söndü

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlanması için kullanılan ve çoğu zaman tepkilere neden olan ‘çakar lamba’ uygulamasında yeni dönem başlıyor. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. 1 Kasım’dan itibaren kural dışı çakar lamba takılan araçlar trafikten men edilecek.

ÇAKAR lamba kullanmadaki suistimallerin önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında bulunan devletin en üst protokolündeki makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçları çakar lamba sistemlerini kullanabilecek. 1 Kasım’dan itibaren bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar, sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemini aktif kullanacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu  uyarı sistemi kesinlikle kullanılmayacak.

KAMU YÖNETİCİLERİNE DE YASAK

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak. Anılan araçlar dışında kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar lamba kullanımı yasaklanacak. Hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda tepe lambası bulunması, sürekli geçiş üstünlüğü sağlamayacak. Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanılması sürekli olmadığından, bu araçlar ancak tehdit/görev durumu ortaya çıktığında ve ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte en az 150 metre önceden duyulabilir/görülebilir şekilde kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

AĞIR KUSUR SAYILACAK

- DÜZENLEMENİN yürürlüğe gireceği 1 Kasım’dan itibaren tüm trafik birimleri etkin bir denetime başlayacak. Şartları sağlamayan tüm araçlara, sürücülere ilişkin mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak. Esaslara uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında gerekli işlemler uygulanacak. Ayrıca, trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da ‘ağır kusur’ olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

DENETİMLER BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar kullanan araçlara idari para cezası verildi. Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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