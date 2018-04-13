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    Haberler >Gündem>Çağrı merkezinden 'icra' tehdidi... Polis saniye saniye kaydetti

    Çağrı merkezinden 'icra' tehdidi... Polis saniye saniye kaydetti

    AA
    13.04.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları "hukuki" yalanlarla kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

    Yurtdışından yasadışı yollarla yurda sokulan hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu bir suç şebekesinin izine ulaştı.

    Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cinsel içerikli hapları satan kişilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon için harekete geçti. İstanbul'dan Ankara'ya bir kargo firması aracılığıyla getirilen hapları teslim alan Harun ve Hakan Ç. kardeşleri gözaltına alan ekipler, şüpheliler ile birlikte kargo paketi içindeki 4 bin 680 adet cinsel içerikli hapa da el koydu.

    POLİS GİZLİCE GÖRÜNTÜLEDİ

    Eşzamanlı olarak hapları satmak için kurulan çağrı merkezine de baskın düzenleyen ekipler, daha önce operasyon düzenlenen merkezlerden farklı bir ortamla karşılaştı. Ellerinde kamera ile çağrı merkezine giren ekipler, vatandaşları kandırmaya "odaklanmış" çalışanları, kendilerini fark ettirmeden bir süre görüntüledi.

    Polis kameralarının kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, hukuk bürosundan aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanı ilk olarak vatandaşın güvenini kazanmak için görüşmelerin kayıt altına alındığını belirtiyor ve önündeki kâğıtta yazılı olan metni okumaya başlıyor.

    'BİN LİRA BORCUNUZ VAR'

    Aradığı kişi hakkında, talepte bulunduğu cinsel içerikli hapları teslim almadığı için medikal firma tarafından hukuki süreç başlatıldığını ve "sahte sipariş" vermekten icra mahkemelerinde dosya oluşturulduğunu iddia eden çalışan, mahkeme, avukat ve kargo ücretiyle birlikte aradığı kişinin, yaklaşık bin liralık bir borcu bulunduğunu söylüyor.

    21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Daha sonra aradığı kişiyi yeni ürün alması halinde firma ile uzlaştırabileceğini belirten çalışan, yeni sipariş için kayıt oluşturuyor.
    Operasyonda, aralarında 2'si Azeri uyruklu 17 kadının bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: gündem
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