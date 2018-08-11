Büyüksün Kezban Anne
MARDİN’in Derik ilçesinde beş çocuğundan üçü doktor, biri öğretmen ve biri hemşire olan ancak kendisi okuma ve yazma bilmeyen 58 yaşındaki Kezban Koyun, azmetti, okumayı da öğrendi.
Derik’te başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında, 1538 erkek ve kadına okuma-yazma eğitimi veriliyor. Onlardan biri de beş çocuk annesi Kezban Koyun. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Koyun, okuma-yazma bilmediği için birçok sorun yaşadığını belirterek, “Beş çocuk annesiyim. Üç kızımdan biri doktor, biri hemşire, biri öğretmen. İki oğlum da doktor. Onlardan yana rahatım. Okulu seviyoruz, istiyoruz ki okuma yazma öğrenelim. Yaşımız biraz ilerlemiş, kafamız pas tutmuş. İstiyoruz ki bir doktora gittiğimizde okumayı bilelim. Doktor tabelalarındaki yazıları okuyabilmek için okuma yazma kurslarına katıldım” dedi.
KIZLARIMI OKUTTUĞUM İÇİN DALGA GEÇTİLER
KEZBAN Koyun’un eşi Fahrettin Koyun ise yıllar önce kızlarını okula gönderdiği için Tepebağ köyü halkının kendisine tepki gösterdiğini anlattı: “Bırakın kız çocuklarını, erkek çocuklarını bile insanlar okula göndermiyordu. Kızlarımı okula gönderdiğimde benimle dalga geçtiler. Üniversite sınavında yüksek puan alıyorlardı ama onları Ankara ve İstanbul’daki üniversitelere gönderecek imkânım yoktu. Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki okullarda çok zor şartlarda okuttum. Kızlarım okulları kazanıp bir yerlere gelince köylüler de kız çocuklarını okula göndermeye başladı.”
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