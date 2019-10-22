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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Büyükşehirlerde büyük değişim

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Büyükşehirlerde büyük değişim

Büyükşehir Belediyeleri Taslağı’na göre ilçeler merkez ve taşra olarak ikiye ayrılacak. Taşra ilçelerine ayrı bütçe verilecek. Belediye ve bakanlık dışında kimsede imar yetkisi olmayacak. Belediyenin yapmadığı işi valilik yapacak.

İKTİDAR tarafından hazırlıkları süren Büyükşehir Belediyeleri Taslağı, finansman ve etik düzenlemelerin dışında, bu belediyelerin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkileri konusunda da yeni düzenlemeler getirecek. 8 ayrı bölümden oluşan taslağın ilgili bölümündeki düzenlemeler şöyle:

İMAR YETKİSİ

- İmar planı hazırlamakta esas yetkili belediye meclisleri olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen plan yapma ve kontrol yetkisi olacak. TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi imar yetkisi olan kurumlardan bu yetki alınacak. Bakanlık ise yetkisini okul, kamu binası, kaymakamlık binası yapımı gibi zorunlu hallerde kullanacak.

YENİ GÖREV VE BÜTÇE

- Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki ihtilafları giderilecek. Belediyeler ‘merkez ve taşra’ olarak ikiye ayrılacak. Merkeze uzak taşra belediyeleri, rutin hizmetlerini yapacak ve buna göre bütçe oluşturulacak. Örneğin zabıta, mezarlık, cenaze, çöp toplama, ilaçlama, otogar gibi hizmetleri taşra belediyeleri kendileri yapacak. Bugünkü uygulamada en çok şikâyet konusunu bu hizmetlerin merkezden yapılması oluşturuyor.

- Belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda yeni bir mekanizma kuruluyor. Halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda, belediye üzerine düşeni yapmazsa, mahkeme, valilik, bakanlığa kadar uzanan uzun süreç kısaltılıyor. Örneğin, bir bölgeye su verilemiyorsa, valilik hizmetin üç gün içinde yapılması için uyarıda bulunacak. Yapılmazsa, doğrudan hizmeti valilik üstlenecek. Bütçesi merkezden sağlanacak ve belediye başkanı hakkında görevi ihmal soruşturma süreci başlatılacak.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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