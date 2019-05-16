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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 öğrenci yaralı! 'Kızlara hava atmak için...'

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İstanbul Büyükçekmece’de dar sokakta drift yapmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, ders bitimi evine dönen 7 lise öğrencisine çarparak bahçe duvarına sıkıştırdı. Kazada öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi.

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  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
  • Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu. Araç sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre, ‘drift’ diye tabir edilen tekerlek kaydırma hareketini yapmaya çalıştı. Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı.
Otomobilin öğrencilerin sıkıştırarak yaraladığı bahçe duvarı yıkıldı

Çarpmanın etkisi ile evin bahçe duvarı yıkılırken, öğrencilerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu. Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

“Kızlara hava atmak için drift yaptı”

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi.

Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, “Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan olaya karışan aracın fren yapması sonrası oluşan lastik izleri ise dikkatlerden kaçmadı. 7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.

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