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    BÃ¼yÃ¼kada'da ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

    Hasan ERÅžAN-UÄŸur CAN/Ä°STANBUL,(DHA)Â
    11.06.2018 - 14:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul adalarda fayton atlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarda kullanÄ±mÄ± ile sÃ¼rekli eylem yapan hayvan severlere bu defa adalarda bulunan faytonculardan yanÄ±t geldi. Pazar gÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼kada meydanda toplanÄ±p atlarÄ±nÄ± faytonlardan ayÄ±ran ve kendilerini faytona koÅŸan faytoncular "Adalar faytonsuz, faytonlar atsÄ±z olmaz" dediler.

    Haberin diÄŸer fotoÄŸraflarÄ± için tÄ±klayÄ±n
    • Faytonculardan koÅŸum takÄ±mlÄ± protesto
    • Faytonculardan koÅŸum takÄ±mlÄ± protesto
    • Faytonculardan koÅŸum takÄ±mlÄ± protesto
    • Faytonculardan koÅŸum takÄ±mlÄ± protesto

    Eylem ile ilgili olarak konuÅŸtuÄŸumuz Faytoncular OdasÄ±â€™nÄ±n yeni baÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Ãœnal bundan sonra bazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸeceÄŸini belirterek " Bir at ambulansÄ± yapacaÄŸÄ±z. Her olaya anÄ±nda mÃ¼dahale edecek, AyrÄ±ca uzmanlÄ±ÄŸÄ± at Ã¼zerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Åžu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastasÄ± var yaÅŸlÄ±sÄ± var koÅŸulan at sayÄ±sÄ± 900 dÃ¼r" dedi.

    BÃ¼yÃ¼kada, Burgazada ve Heybeliadaâ€™ da baÅŸlayan eylemlerde sadece 8 fayton iÅŸe Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken faytoncular meydanda toplandÄ± ve protesto gÃ¶sterisinde yaptÄ±. bu arada Pazar gezmesi iÃ§in adalara gelen vatandaÅŸlar ise uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Eylemle ilgili konuÅŸan HÄ±dÄ±r Ãœnal

    "ArabalarÄ±n tamamÄ±nÄ± koÅŸmadÄ±k. 226 tane arabamÄ±z var. AtlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã§oÄŸunlukla yaÅŸlÄ±lÄ±k ve hastalÄ±ktan oluyor. SorunlarÄ±n hepsini Ã§Ã¶zeceÄŸiz. Bende zamanÄ±nda faytoncuydum. Kimse atlarÄ±n Ã¶lmesini istemez. DediÄŸimiz gibi ilk Ã¶nce bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapacaÄŸÄ±z. Ã–nceliÄŸimiz bir at ambulansÄ± ve sadece uzmanlÄ±ÄŸÄ± atlar olan bir veterinerimizin olmasÄ±. Adalar faytonsuz, faytonlar atsÄ±z olmaz" dedi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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