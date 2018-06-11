BÃ¼yÃ¼kada'da ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Eylem ile ilgili olarak konuÅŸtuÄŸumuz Faytoncular OdasÄ±â€™nÄ±n yeni baÅŸkanÄ± HÄ±dÄ±r Ãœnal bundan sonra bazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸeceÄŸini belirterek " Bir at ambulansÄ± yapacaÄŸÄ±z. Her olaya anÄ±nda mÃ¼dahale edecek, AyrÄ±ca uzmanlÄ±ÄŸÄ± at Ã¼zerine olan bir veteriner ile kadrolu olarak kendi yerimizde revir kurup Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Åžu anda adada bin 106 at var ama gebesi var hastasÄ± var yaÅŸlÄ±sÄ± var koÅŸulan at sayÄ±sÄ± 900 dÃ¼r" dedi.



BÃ¼yÃ¼kada, Burgazada ve Heybeliadaâ€™ da baÅŸlayan eylemlerde sadece 8 fayton iÅŸe Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken faytoncular meydanda toplandÄ± ve protesto gÃ¶sterisinde yaptÄ±. bu arada Pazar gezmesi iÃ§in adalara gelen vatandaÅŸlar ise uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Eylemle ilgili konuÅŸan HÄ±dÄ±r Ãœnal



"ArabalarÄ±n tamamÄ±nÄ± koÅŸmadÄ±k. 226 tane arabamÄ±z var. AtlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã§oÄŸunlukla yaÅŸlÄ±lÄ±k ve hastalÄ±ktan oluyor. SorunlarÄ±n hepsini Ã§Ã¶zeceÄŸiz. Bende zamanÄ±nda faytoncuydum. Kimse atlarÄ±n Ã¶lmesini istemez. DediÄŸimiz gibi ilk Ã¶nce bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapacaÄŸÄ±z. Ã–nceliÄŸimiz bir at ambulansÄ± ve sadece uzmanlÄ±ÄŸÄ± atlar olan bir veterinerimizin olmasÄ±. Adalar faytonsuz, faytonlar atsÄ±z olmaz" dedi.



