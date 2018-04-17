Büyük parklara baz izni

BTK, elektromanyetik alan oluşturan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kuruluş yeri, montajı, denetlenmesi ve güvenlik sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususları, dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yeniden belirledi. Yönetmelik, radyo frekans spektrumunda 10 KHz-94 GHz frekans bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

SINIR, ÇOCUK ALANI OLACAK

Buna göre, umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınarak, baz istasyonu kurulabilecek. Yönetmeliği değerlendiren BTK Başkanı Fatih Sayan, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Büyük alanlarda, içerisinde çocuk oyun alanı barındırdığı için bugüne kadar baz istasyonu kurulamıyordu. Oysa, çocuk oyun alanına çok uzakta, ihtiyaç da var ama, engel söz konusuydu. Örneğin Ankara’da ODTÜ Ormanı, Bilkent Kampüsü ya da Dikmen Parkı. İçerisinde çocuk oyun alanları ya da kreş bulunduğu için bütün o bölgelerde baz istasyonu kurulamıyordu. Bu yönetmelikle bu sıkıntının önüne geçtik.”

EĞİTİM BİNASINDA KURULAMAYACAK

Yönetmeliğe göre, baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunacak. Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı iş yeri, alışveriş merkezi ve site gibi binalarda bulunması durumunda, o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamayacak. Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde, güvenlik mesafesinin sınırı kurum tarafından yerinde inceleme yapılarak belirlenecek ve güvenlik sertifikası kurum başkanının onayıyla düzenlenecek. Daha önce kurulmuş elektronik haberleşme cihazlarından, yeni yönetmelikle belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar en geç bir yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilecek.