Büyük kaçıştan kalan ‘hediye’

Otomotiv devleri Nissan ve Renault’un eski CEO’su Carlos Ghosn, nefes alabilmesi için hava delikleri açılmış bir müzik sistemi kutusu içine yerleştirilerek 29 Aralık’ta Osaka’dan hareket edecek olan TC-TSR kuyruk numaralı jete bindirildi. Jet 30 Aralık sabahı saat 05.15’te Atatürk Havalimanı’na indi. MNG Jet Operasyon ve Ticaret müdürü Okan Kösemen, uçak içerisindeki müzik ekipmanlarını taşımakta kullanılan 2 metrelik kutudan çıkıp tuvalete saklanan Carlos Ghosn’u uçaktan indirip şirket aracıyla 40 metre ilerideki diğer jete götürdü. Ghosn ile birlikte aynı jetle 05.50’de havalanarak Beyrut’a giden Kösemen, 10.15’te tekrar Atatürk Havalimanı’ndan yurda giriş yaptı. Ghosn’u Türkiye’ye getiren ABD vatandaşı Michael Taylor ile Lübnan vatandaşı George Antoine Zayek yer hizmetleri aracılığıyla saat 06.02’de taksi ile İstanbul Havalimanı’na geçtiler. Lübnan Hava Yolları uçağıyla Türkiye’den 12.20’de ayrıldılar.

Ghosn’un kaçmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Serhat K., Bahri Kutlu, Özgü Bilge B., ve Noyan P., ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan 3 Ocak günü tutuklandı.

Görevi kötüye kullanmakla suçlanan Carlos Ghosn müzik aletleri taşınan kutuya girerek, Osaka’dan İstanbul’a uçmuştu. Ghosn’u İstanbul’da karşılayıp Beyrut uçağına bindiren Kösemen tutuklanmıştı.

TELEFONDA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Olayda tutuklanan MNG Jet yöneticisi Okan Kösemen ifadesinde kaçış organizasyonunu en ince detaylarıyla anlattı: “3-4 yıldır birlikte iş yaptığımız Beyrut merkezli uçak kiralama işi yapan Nicholas Meszaros ile Dubai-Osaka-İstanbul charter seferini yapmak üzere anlaşma sağladık. Nicholas bana Amerikan vatandaşı Michael Taylor ve George Antoine Zayek isimli şahısların belirtilen güzergâhta uçuş yapacağını bildirdi. 175 bin dolara anlaşma sağladık. Nicholas parayı şirketin hesabına aktardı. 28 Aralık günü uçak Dubai’den Amerikan vatandaşı iki yolcuyla Osaka Havalimanı’na uçtu. Oradan yola çıktıktan sonra Nicolas beni aradı. Telefonda sevinç çığlıkları duyunca anlam veremedim. Bana gizli bir harekât yapıldığını, kimseyle bu bilgileri paylaşmamamı söyledi. Carlos Ghosn isimli şahsın uçaktaki kutulardan birinde olduğunu, pasaportlarının geçerli olduğunu söyledi.

Okan Kösemen

KAPIYI AÇTILAR: İŞTE KARGO BU

İnterpol ve US Sanctions tarafından aranmadığını, can güvenliği açısından Japonya’dan çıkartıldığını söyledi. Bunu öğrenince Nicolas’a çok kızdım. İşin içerisinde CIA ve gizli örgütlerin olduğunu, bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Tepkimi sertleştirdim. Ailem ve çocuğum ile ilgili her türlü bilgiye sahip olduklarını, uçağın İstanbul’a inişinden sonra Ghosn ve uçakla birlikte Beyrut’a gitmemi söyledi. Oturduğum evimin dışında bir ekibin beni beklediğini söyleyerek beni tehdit etti. İki Amerikalı yolcu Ghosn’u benim Beyrut’a götüreceğimi söyledi. Beni uçağın arka tarafına götürdüler. Biri tuvaletin kapısını açtı. İçeride Carlos Ghosn’u gördüm. Kapıyı açan Amerikalı ‘İşte kargo bu’ dedi.

Amerikalılar HAVAŞ aracıyla terminale gitti. Pilot ve görevlileri uçaktan uzaklaştırdıktan sonra Ghosn’u hızlıca uçaktan indirip şirket aracımızla diğer jete götürdüm. Seyahat esnasında Ghosn ile sadece 5 dakika uçağın özellikleri ile ilgili konuştuk. Kaçırılmayla ilgili bana bir şey anlatmadı, ben de sormadım. Sadece Japonların çok kötü insanlar olduklarını söyledi. Beyrut’ta Ghosn’u yer hizmetleri görevlisi bir bayan alıp götürdü.”

BİR ERKEK YOLCUYLA UÇAĞA GELDİ

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın kaptan pilotu Özgü Bilge B. ise ifadesinde firma müdürü Okan Kösemen’den mail aldığını, mailde İstanbul Beyrut 2 yolcu, Beyrut İstanbul 1 yolcu şeklinde bilgilendirildiğini belirtti. Tutuklu pilot ifadesinin devamında şunları söyledi: “Uçuş için hazırlıkları yaparken Okan Kösemen geldi. Bu sırada TC-TSR kuyruk numaralı uçak aprona geldi. Okan Bey bizim uçaktan ayrılarak o uçağa gitti. Bir müddet sonra yanında daha önceden hiç görmediğim 50-55 yaşlarında bir erkek yolcu ile birlikte uçağa geldi. Yolcu manifestosu uçuş öncesinde bize teslim edilmedi. Beyrut’a gittik. Okan Bey yanındaki şahısla uçaktan indi. Döndüğünde uçağa üniformalı sarışın beyaz tenli bir kişi geldi. Okan beyle 2-3 dakika görüştü. Sonra bu şahsın Nicholas isimli Lübnan vatandaşı broker olduğunu öğrendim.”

PERDEYİ KAPATIRDIM

OSAKA’dan İstanbul’a gelen uçağın kaptan pilotu Noyan P. ifadesinde şunları anlattı: “Yolcular mahremiyet dediğimiz personelle görüşmemeyi tercih ettikleri için kabin memuru Serpil hanıma da perdeyi kapatmasını söylemiştim. Gitmeden önce Amerikalılardan bir tanesi müzik kutularını Dubai’ye götürüp götüremeyeceğimizi sordu. Uçakta fazla yer kapladıklarını, götüremeyeceğimizi söyledim. ‘Müzik aletleri hediyemiz olsun, büyük kutunun içerisindeki eşyalarımızı alacağız. İster kullanın ister atın’ diyerek kutuları bize bıraktılar. 2 Amerikalı yolcu gittikten sonra Okan Bey uçaktan inerken yanında gece karanlığında birisi daha indi. Ancak bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Olay ortaya çıkınca bu şahsın Carlos Ghosn olduğunu öğrendim.”