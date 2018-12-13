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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut KARAKOYUN/DHA
13.12.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Bütün sanatçılar birleşti! Her şey Öykü için

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Bütün sanatçılar birleşti! Her şey Öykü için

ŞARKICI Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç’ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemili çocuklar için donör olunması çağrısında bulundu.

İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı çiftinin Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan kızları Öykü Arin’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Öykü için uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı Ailesi’ne, sanatçılar ve oyunculardan da destek geldi. Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi isimler, kan verilmesi ve donör olunması çağrısında bulundu. Kısa bir video çekerek yayınlayan Feridun Düzağaç, "Dünyalar güzeli Öykü için ve buna ihtiyacı olan tüm çocuklarımız için, gençlerimiz için 18-50 yaş aralığında, sağlık sorunu olmayan tüm insanlarımızı, kök hücre ve donör konusunda bilgilenmeye, Kızılay kan merkezlerinde, kan testi yapmaya davet ediyorum. Çocuklarımızı koruyabildiğimiz her gün, insanlık için daha anlamlı. Hassasiyetiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Dünyalar güzeli Öykü’ye acil şifalar diliyorum" dedi.

’DONÖR OLARAK HAYAT VERELİM’

Oyuncu Güven Kıraç da, Öykü Arin için mesajını yine çektiği bir video ile paylaştı. Kıraç, tedavi gören lösemi hastası Öykü Arin ve bütün ilik bekleyen hastalar için 3 tüp kan vermenin yeterli olacağını belirterek, "Lütfen kan verin, duyarsız kalmayın" diye konuştu. Sanatçı Demet Akbağ da, herkesin Öykü Arin gibi çocuklara hayat olmasını istedi. Akbağ, yayınladığı mesajda, "donör olalım" çağırısında bulundu.

KIZLARININ MUTLULUĞU İÇİN ÇIRPINIYORLAR

Eylem ile Çağdaş Yazıcı çifti de, hastanede tedavi altında olan kızları Öykü Arin’in mutlu olması için çabalıyor. Pantomim sanatçısı İlker Kılıçer de, Öykü Arin’i hastanede ziyaret etti. Kılıçer, yaptığı gösteri ile küçük kızın neşeli anlar yaşamasını sağladı. Hastanedeki tedavisine rağmen neşesinin yerinde olduğu gözlenen Öykü Arin için, uygun donör arayışı sürüyor.

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