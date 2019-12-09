Bütçeyi sokaktaki insana anlatacağız

“Türkiye’nin en önemli konularından biri bütçe. Milletin vergilerinden toplanan paraların nasıl ve nerelere harcanacağını görüşeceğiz. Komisyonlarda arkadaşlarımız bütçenin halkın bütçesi olması için mücadele yürüttüler. Eğer Türkiye çıkış yolu bulamazsa şu anda çöküşe doğru gidiyor. Bu ülkenin imkânları ve geçmişteki tecrübe birikimi krizi yönetecek güçte ancak iktidarın buna istekli olup olmadığı önemli. Burada muhalefet, milletin çıkarlarını koruyor ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnsanlarımızın yoksulluk kıskacından çıkarak itibarlı, onurlu yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Bütçe görüşmelerinde bunları kararlı bir şekilde ifade edeceğiz. Amacımız bütçe görüşmelerini engellemek değil, iktidarın iki yüzlülüğünü herkese göstermek. Amacımız Meclis çalışmasının önüne geçmek değil bütçenin halktan yana mı, zenginden yana mı olduğunu göstermek. Bunu yaparken de demokratik her türlü argümanı, görselliği kullanarak, bütçeyi sokaktaki insanlara anlatacağız. Bunları yapmamızı bizden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istedi.”