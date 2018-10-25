Bütçe nöbeti
CHP, cumhurbaşkanlığı sistemine göre ilk kez görüşmeleri yapılacak 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. CHP, bütçe maratonunda AK Parti’nin seçim beyannamesinde söz verdiği, ancak bütçede yer almayan vaatleri ve ekonomide yaşanan kötü gelişmeleri gündemde tutacak.
‘HALK DEĞİL SARAY BÜTÇESİ’
Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile Genel Sekreter Akif Hamzaçebi bütçe teklifi ile Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. Toplantıda, yeni sisteme göre hazırlanan 2019 bütçesinin “halkın değil Saray bütçesi olduğu” vurgulanarak, bütçenin denetlenmediği, tasarrufun tamamının yükünün halka yüklendiği vurgulandı. Bu nedenle bütçe görüşmelerinde CHP’nin çok ciddi bir çalışma yürütmesi ve milletvekillerinin tamamının bütçe görüşmelerinde rol alması gerektiği ifade edildi. Bütçe görüşmelerinde nasıl yol izleneceği ve hangi konularda eleştirilerin dile getirileceği belirtildi.
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