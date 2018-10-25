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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
25.10.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Bütçe nöbeti

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Bütçe nöbeti

CHP, cumhurbaşkanlığı sistemine göre ilk kez görüşmeleri yapılacak 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. CHP, bütçe maratonunda AK Parti’nin seçim beyannamesinde söz verdiği, ancak bütçede yer almayan vaatleri ve ekonomide yaşanan kötü gelişmeleri gündemde tutacak.

‘HALK DEĞİL SARAY BÜTÇESİ’

Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile Genel Sekreter Akif Hamzaçebi bütçe teklifi ile Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. Toplantıda, yeni sisteme göre hazırlanan 2019 bütçesinin “halkın değil Saray bütçesi olduğu” vurgulanarak, bütçenin denetlenmediği, tasarrufun tamamının yükünün halka yüklendiği vurgulandı. Bu nedenle bütçe görüşmelerinde CHP’nin çok ciddi bir çalışma yürütmesi ve milletvekillerinin tamamının bütçe görüşmelerinde rol alması gerektiği ifade edildi. Bütçe görüşmelerinde nasıl yol izleneceği ve hangi konularda eleştirilerin dile getirileceği belirtildi. 

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