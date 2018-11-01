Bütçe görüşmesinde haram tartışması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBütçe görüşmesinde haram tartışması
GeriGündem Bütçe görüşmesinde haram tartışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
01.11.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Bütçe görüşmesinde haram tartışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bütçe görüşmesinde haram tartışması

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP’li milletvekilleri arasında “haram” tartışması çıktı.

Görüşme sırasında söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, tasarruf yılı olacağı ilan edilmesine rağmen buna riayet edilmeyen Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yaklaşık yüzde 231 oranda bir artış olduğuna dikkat çekti. Şener’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine yönelik eleştirileri ise AK Partili milletvekillerinin tepkisini çekti. Şener’in “Pek çok cuma hutbesinde, iktidarın politikalarının cuma hutbesine taşındığını gördüm. Dine yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Bırakın, siyaset kendini savunsun. Siyasetin yanlışlarını topluma kabul ettirmek için çaba harcamak Diyanet’in görevi değil ki. İşte, devlet Halep’i alacağı sırada Diyanet’in cuma hutbelerinde kıyametler kopuyordu, yer gök inliyordu, aman, 1 milyon kişi göç edecekmiş, bilmem ne olacakmış. Bir yanlış politikayı meşrulaştırmak için böyle cemaate gözyaşı döktürecek şekilde cuma hutbesi okutmaktan daha büyük kötülük olmaz dine. Diyanet’in görevi bu dinden nefret ettirmek değildir insanları” sözlerini tartışmanın alevlenmesine neden oldu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Şener’in sözlerine karşı çıkarak “Devletine sahip çıkmak suç mudur ya” diye sordu. 

ÇELEBİ: ‘DEVLETİ TARTIŞMAK HARAMDIR’

Komisyon başkanının ve bazı milletvekillerinin araya girmesiyle sakinleşen tartışma, Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına şöyle yansıdı:

Şener: Ben makul bir şey anlatmaya çalışıyorum, sınırlarımı aşıyorsunuz.

Çelebi: Devleti tartışmak haramdır, onu siz benden daha iyi bilirsiniz.

Şener: Tartışmak istiyorsanız gelin tartışalım. Sizin İslam dünyasına çektirdiğiniz acı bin beş yüz yıldır...

Lütfü Türkkan: Bir milletvekili siyaset makamı değildir. Milletvekilliği fetva makamı değildir.

Çelebi: Ben fetva vermiyorum.

Lütfü Türkkan: Nasıl fetva vermiyorsun ya!

Şener: Camilerin ve hutbelerin Emevi hutbelerine dönmemesini istiyorum ben. İşin özeti bu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin 7 harikası

WP: Asitte mi eritildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Doğum gününde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti