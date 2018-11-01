Bütçe görüşmesinde haram tartışması
Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP’li milletvekilleri arasında “haram” tartışması çıktı.
Görüşme sırasında söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, tasarruf yılı olacağı ilan edilmesine rağmen buna riayet edilmeyen Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yaklaşık yüzde 231 oranda bir artış olduğuna dikkat çekti. Şener’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine yönelik eleştirileri ise AK Partili milletvekillerinin tepkisini çekti. Şener’in “Pek çok cuma hutbesinde, iktidarın politikalarının cuma hutbesine taşındığını gördüm. Dine yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Bırakın, siyaset kendini savunsun. Siyasetin yanlışlarını topluma kabul ettirmek için çaba harcamak Diyanet’in görevi değil ki. İşte, devlet Halep’i alacağı sırada Diyanet’in cuma hutbelerinde kıyametler kopuyordu, yer gök inliyordu, aman, 1 milyon kişi göç edecekmiş, bilmem ne olacakmış. Bir yanlış politikayı meşrulaştırmak için böyle cemaate gözyaşı döktürecek şekilde cuma hutbesi okutmaktan daha büyük kötülük olmaz dine. Diyanet’in görevi bu dinden nefret ettirmek değildir insanları” sözlerini tartışmanın alevlenmesine neden oldu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Şener’in sözlerine karşı çıkarak “Devletine sahip çıkmak suç mudur ya” diye sordu.
ÇELEBİ: ‘DEVLETİ TARTIŞMAK HARAMDIR’
Komisyon başkanının ve bazı milletvekillerinin araya girmesiyle sakinleşen tartışma, Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına şöyle yansıdı:
Şener: Ben makul bir şey anlatmaya çalışıyorum, sınırlarımı aşıyorsunuz.
Çelebi: Devleti tartışmak haramdır, onu siz benden daha iyi bilirsiniz.
Şener: Tartışmak istiyorsanız gelin tartışalım. Sizin İslam dünyasına çektirdiğiniz acı bin beş yüz yıldır...
Lütfü Türkkan: Bir milletvekili siyaset makamı değildir. Milletvekilliği fetva makamı değildir.
Çelebi: Ben fetva vermiyorum.
Lütfü Türkkan: Nasıl fetva vermiyorsun ya!
Şener: Camilerin ve hutbelerin Emevi hutbelerine dönmemesini istiyorum ben. İşin özeti bu.
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