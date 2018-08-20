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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
20.08.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

Burun farkıyla öndeyiz

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Burun farkıyla öndeyiz

Avrupa Rinoplasti Derneği Başkanı ve Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği İkinci Başkanı olan Prof. Dr. Nazım Çerkeş, en iyi burun ameliyatlarının İstanbul’da yapıldığını söyledi. Bu görüşün dünyanın her yerinde kabul gördüğünü belirten Prof. Dr. Çerkeş, yılda yaklaşık 10 bin hastanın ve farklı ülkelerden çok sayıda cerrahın burun cerrahisi eğitimi için buraya geldiğini anlattı.

Dünyada en sık yapılan estetik ameliyatlar meme büyütme, liposuction (yağ emme), estetik göz kapağı, burun ve karın germe. Türkiye’de bu sıralama farklı. Her iki cinste de ilk sırada açık arayla burun ameliyatları yer alıyor. Her 9 kadına karşılık 1 erkek estetik ameliyat yaptırıyor. İkinci sırada en sık talep edilenler ise kadınlarda meme, erkeklerde göz kapağı ameliyatları. Anadolu’daki etnik çeşitlilik nedeniyle farklı burun yapılarıyla karşılaşan estetik ile kulak burun boğaz hastalıkları cerrahi uzmanlarının kazandığı deneyim ve başarılı ameliyat sonuçları dünyanın gözünden kaçmıyor. Sadece yurtdışından gelen hastaları ameliyat etmekle kalmıyor, yabancı doktorları da eğitiyorlar. Yurtdışındaki saygın kongre ve toplantılarda konuşmalar ve canlı ameliyat bağlantıları yapılıyor.  

EN ZORU KABUL EDİLİYOR
Estetik ameliyatları içinde buruna yapılanın en incelikli, görüş, bilgi ve beceri isteyeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çerkeş, “Burun teknik olarak bütün ameliyatların en zoru kabul edilir. Çünkü çok fazla varyasyon var. Hiçbir burun ve yüz birbirine benzemiyor. İyi sonuç için en azından 500-1000 tane burun ameliyatı yapmak gerekiyor. Burun ameliyatlarının Türkiye’de iyi yapılmasının birinci nedeni, çok hasta olması. Bizler yeni neslin hocaları olarak genç arkadaşlarımızı bu konuda iyi eğittik” diye anlatıyor.

Yurtdışında yılda ortalama 25 toplantıda konuşan Prof. Dr. Çerkeş, “Türkiye’de 1300 dolayında estetik cerrah var. Bunların 400’den fazlası İstanbul’da. Çok daha fazla sayıda da yine burun estetiği yapan kulak burun boğaz cerrahı var. ‘Burun estetiği ameliyatları en iyi İstanbul’da yapılır’ dünyanın her yerinde (Avrupa ve Amerika dahil) bir slogan olarak söyleniyor ve kabul ediliyor. Cerrahlarımız mükemmel sunumlar yapıyor, teknikler gösteriyor. Yabancılar çok şaşırıyor, beğeniyor ve takdir ediyor. Türkiye’de deviasyonlar hariç yılda 100 bin burun ameliyatı yapılıyordur” diyor.

EĞİTİM İÇİN GELİYORLAR
Yurtdışından eğitim için gelen cerrahların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu anlatan Prof. Dr. Çeşkeş, “Bugüne kadar yurtdışından sadece benim yanıma 200’ün üzerinde cerrah geldi.” diyor.

AMELİYAT FİYATLARI DA CAZİP
Yurtdışından yılda yaklaşık 10 bin kişinin burun ameliyatı için geldiğini belirten Prof. Dr. Çerkeş, şunları söylüyor: “Türkiye’nin avantajlarından biri de ameliyat fiyatları. Hastane kalitelerimiz yüksek ve ucuz. Örneğin İngiltere’de burun ameliyatı için sadece hastaneye ödenen (cerrah hariç) tutar yaklaşık 3 bin pound (24.7 bin lira). Avrupa’da yine sadece hastaneye 3-4 bin Euro (22 bin-29.4 bin lira) ödeniyor. Bizde ortalama hastaneye ödenen ücret 2-3 bin lira (cerrah ücreti hariç).”

ETNİK MOZAİK ETKİLİ
Türkiye’nin burun ameliyatlarında iyi olmasının nedenlerinden biri de etnik mozaik. Cerrahlar çok değişik özelliklerde ameliyatlar yapma şansına sahip. Bu da büyük bir deneyim kazandırıyor. Önceleri bütün burun ameliyatları küçültme ameliyatlarıydı. Bugünse küçültmenin yerini ‘dengeleme’ ameliyatları aldı. Prof. Dr. Çerkeş, “Etnitise burun ameliyatlarında etkili. Bizim yüz yapımıza küçük burunlar uymuyor. Türkiye’de pek çok yüz tipi görüyoruz ancak genelde bizim burun kemik, kıkırdak yapımız daha güçlü. Çok küçük ve kalkık burunlar bizim yüzümüzde pek güzel durmuyor. Hastalar da bunun bilincinde. Bize burnumu kaldır diye gelen hastaların oranı da azaldı” diyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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