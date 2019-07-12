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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?

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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?

Son günlerde birçok öğrencinin yakından takip ettiği bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İOKBS olarak da bilinen bursluluk sınavı sonuçları, bakanlığın değerlendirilmesinin ardından bu ay içerisinde öğrenilebilecek. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, burs imkanından faydalanmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, kazanmaları halinde aylık belirli bir miktar burs almaya hak kazanacak olan öğrencilerin merakla sorguladığı bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre bursluluk sınavı sonuçları, 22 Temmuz Pazartesi günü yayımlanacak. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak. 

BURSLULUK SINAVINDA PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak

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