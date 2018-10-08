'Burslar neden yatmadı?' sorusuna YURTKUR'dan açıklama
Burslar neden yatmadı sorusu, ay başının gelmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bankamatikten para çekmek isterken hesabında herhangi bir ödeme olmadığını gören öğrenciler, burslar neden yatmadı sorusuna cevap aradı. İşte, YURTKUR'un bursların neden yatmadığına dair açıklaması
Bursların neden yatmadığına dair detay veren YURTKUR, pasif öğrenci konumunda yer alan öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin öğrencilik durumlarının pasife dönmesinden dolayı gerçekleşmediğini açıkladı. İşte, yapılan o açıklama;
"Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi almakta olup YÖKSİS bilgilerinde “pasif öğrenci” olarak görüntülenmekte olanların ödemeleri haziran ayı itibarıyla durdurulmuştur. Bu durumda bulunanların üniversitelerinin öğrenci işleri ile görüşerek öğrenim durumlarını aktif öğrenci olarak güncelletmeleri gerekmektedir.
Güncelleme işleminin ardından normal öğrenim süresi devam etmekte olan öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın sistem üzerinden kontrol edilerek ödemeleri önümüzdeki ay yeniden açılacak ve alamadıkları ayın (haziran ayı) ücreti temmuz ayı ödemesiyle birlikte yatırılacaktır."
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