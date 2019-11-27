Bürge'nin ölümüne neden oldu, 83 promil alkollü çıktı: 'Keşke ben ölseydim'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBürge'nin ölümüne neden oldu, 83 promil alkollü çıktı: 'Keşke ben ölseydim'
GeriGündem Bürge'nin ölümüne neden oldu, 83 promil alkollü çıktı: 'Keşke ben ölseydim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.11.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

Bürge'nin ölümüne neden oldu, 83 promil alkollü çıktı: 'Keşke ben ölseydim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bürge'nin ölümüne neden oldu, 83 promil alkollü çıktı: 'Keşke ben ölseydim'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan kuzen M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Kazaya ilişkin mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda, sürücünün alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Raporda ayrıca sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu kaydedildi.
Söz alan sanık Karaaslan, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez." dedi.

83 PROMİL ALKOLLÜ... KAZA YERİNDE FREN İZİ YOK

Cumhuriyet savcısı, sanığın, şehir içerisindeki hız güvenliği limitinin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı, araçlara kırmızı ışık yanarken geçtiği, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kaza yerinde fren izini gösterir bir bulgunun olmadığını aktardı.

Mütalaa veren iddia makamı, Karaaslan'ın, "olursa olsun" diyerek maktulün ölümüne, mağdurun da yaralanmasına sebebiyet verdiğini savunarak, sanığın "olası kastla öldürmek", mağdur M.G'ye karşı ise "olası kastla yaralamak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"ÖLDÜRÜP KAÇMAYI TERCİH ETTİ"

Müşteki avukatı Mehmet Bostancı ise sanığın Bürge'ye çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini anımsatarak "Öldürüp kaçmayı tercih ediyor. Pişman değildir. Sonrasında yardım etmediğinin, gerçekte bir pişmanlık duymadığının göz önüne alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Müşteki avukatı Murat Kaplan da sanığın geçmiş sabıkalarının da göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Tekrar söz alan sanık Karaaslan, "Görmedim. Keşke ben ölseydim. Böyle bir acıyı yaşatmak istemezdim. Vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamını ve sanık avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

OLAY

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle