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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
16.01.2019 - 01:17, Son Güncelleme:

Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

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Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

İzmir’in Ödemiş ilçesinin dağlık kesimlerinde akşamüstü etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Bozdağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçüldü. Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde gerek Karayolları gerekse de Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ödemiş’in yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı bazı mahallelerin bağlantı yollarını kapamaması için çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. Özellikle Bozdağlar üzerinde yer alan mahallelerde kar nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına Belediye ekipleri koşuyor. Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunun açık tutulabilmesi için Karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar temizliği yapıyor. Jandarma, Salihli yolunu kullanacak araçlarda zincir kontrolü yapıyor.

Burası İzmir Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bin 488 rakımdaki Bozdağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bozdağ, Gölcük, Subatan, Çamyayla, Horzum ve Başova yaylalarında da kar kalınlığı yarım metreye yaklaşıyor.

Burası İzmir Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

MANİSA SINIRINDA KURTARMA OPERASYONU

Kar yağışının yoğunlaşmasından dolayı belediyelere de arka arkaya yardım çağrıları geliyor. Subatan Yaylası’ndan kar nedeniyle Çağlayan Mahallesi’ne inemeyen vatandaşları yolu açıp kurtaran Ödemiş Belediyesi, kar mücadelesini Manisa sınırlarına kadar genişletti. Turgutlu’dan Ödemiş’e bağlı Horzum Mahallesi’nin Darıovası mevkiine gelmeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerinin Manisa sınırlarına kadar taşan kar mücadelesi ile kurtarıldı. Ödemiş Belediyesi ekiplerini gece boyunca hazır bekletecek.

Kar yağışının yoğunluk kazandığı dakikalardan itibaren ekiplerini sahaya süren İzmir Büyükşehir Belediyesi de gece saatlerinde Tosunlar, Suçıktı, Horzum, Kemer, Yılanlı, Hacıhasan Mahallelerinin açık tutulması için mücadele veriyor. Etkili olan yoğun tipinin şiddetinin azalması durumunda çalışmaların daha da hızlanacağı ifade ediliyor.

Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de Küçük Menderes Havzası’ndaki ilçelerin İstanbul ve Ankara yollarıyla bağlantısını sağlayan Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunu açık tutmak üzere yoğun şekilde mücadele veriyor. Hava sıcaklığının -10 derece civarında seyrettiği bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Burası İzmir Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

GÖLCÜK’TE KARLI GECELER SESSİZ GEÇİYOR

Yaz aylarının serinlik adresi Gölcük Yaylası, beyaz örtü ile bambaşka bir görünüme kavuşurken yaylada kafeteryalar yoğun tipiye karşın mekanlarını açık tutarak konuklarını bekliyor. Bin 50 rakımlı yaylada esnafların ve duyarlı vatandaşların sayesinde karınlarını doyuran sokak hayvanları şiddetli soğuğa rağmen kar içerisinde tüm sevimliliklerini sergilemeye devam ediyor.

Burası İzmir Kar kalınlığı yarım metreyi aştı

BOZDAĞ VE GÖLCÜK SÖMESTR TATİLİNE KARLI GİREBİLİR

Gölcük’te özellikle Cuma günü başlayacak sömestr tatili ile birlikte ziyaretçi akını yaşanacağını ifade eden esnaflar bu yoğunluğa şimdiden hazır olduklarını dile getiriyor. Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden vatandaşların günübirlik de olsa kar tatili yapmak üzere yine karla kaplı bölgeleri tercih etmeleri bekleniyor.

Gölcük Yaylası’ndaki esnaflardan Murat Yoğurtçu, iki yıldır ilk defa bu denli kar yağışına tanık olduklarını belirterek, “Her yer kar, iki senedir böyle kar yağışı olmamıştı. 30 santimetreden fazla kar kalınlığı var. Aşağıdan gelecek olan arkadaşlarımıza zincir takmalarını önemle duyuruyoruz. Uzun zamandır böyle yağış görmemiştik. Turistik bölgemizde anılar karla birlikte daha da hoş bir hal aldı. Gölümüz de buz tutmuş durumda. Herkesi bekliyoruz” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (15.01.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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