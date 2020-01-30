Burası İdlib... ‘Hayalet’e çevirdiler

SURİYE’nin İdlib vilayet sınırları içinde olan ve 2012’den bu yana muhalif güçlerin elinde olan İdlib merkeze bağlı en büyük ilçe Maarat el Numan önceki gece itibarıyla yeniden rejim güçlerinin hâkimiyetine girdi. Rejim güçlerinin eline geçmesinden önce ilçede yaşayan 300 binden fazla sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki kamplara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerindeki yakınlarının yanına gitmişti. Muhalif kaynaklar Esad ordusunun ilçeye girdikten sonra ayakta kalabilmiş olan bazı evleri de ateşe verdiğini, böylece ilçeye geri dönüşün tamamen imkânsız hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Maarat el Numan’ın alınmasıyla birlikte Esad rejimi bölgede stratejik açıdan da önemli bir kazanım elde etti. Maarat el Numan, Halep-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M-5 karayolu üzerinde. Türkiye sınırına 70, İdlib merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta. İdlib’in güneybatısında Cisr es Şuğur bölgesi Rus uçaklarınca yoğun şekilde bombalandı. Kuzeyde Halep’in güney ve batı kırsalları da Rus uçakları ve rejim güçlerinin hedefi oldu. Muhalif kaynaklar Maarat el Numan’dan sonra rejim birliklerinin, M-5 karayolu üzerinde stratejik açıdan bir diğer önemli nokta olan Serakib’e yönelebileceğini söyledi.

Dün öğle saatleri itibarıyla İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarında olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, TSK gözlem noktalarına taciz atışında bulunulması halinde buna misliyle anında karşılık verileceğini duyurmuştu.