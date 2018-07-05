Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Burası Bartın... Sil baştan!

    Burası Bartın... Sil baştan!

    İHA
    05.07.2018 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Bartın'da önceki gün ırmağa giren ve ekiplerin çalışması sonucu denize ulaştırılan yunus balığı yeniden ırmağa girince ikinci kez kurtarma çalışması başlatıldı.

    Önceki gün Bartın'ın Hendekyanı Caddesi mevkisinde yürüyüş yolunda çalışma yapan belediye işçileri, denizden ırmağa gelen yunus balığını fark ederek ekiplere haber verdi. Avlanmak amacıyla ırmağa girdiği tahmin edilen yunus balığını kurtarmak için çalışma başlatıldı.

    Burası Bartın... Sil baştan

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri 3 metre boyundaki balığı denize ulaştırmak istedi. Yapılan çalışmaların ardından küreklerle yönlendirilen balığın denize ulaşması sağlandı.

    Burası Bartın... Sil baştan

    Denize açılan balık bir süre sonra gözden kaybolurken, ekipler de rahat bir nefes aldı. Aradan geçen iki günün ardından balık yeniden ırmağa geldi.

    Burası Bartın... Sil baştan

    Balıkları takip ederek geldiği tahmin edilen yunus balığını denize yönlendirme çalışmaları sürüyor.

    Etiketler: deniz , ırmak , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri