Bunalıma giren şahıs intihar etti
Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Şeker mahallesi Nayman sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen O.K. (27) kendini ağaca astı.
Bir sonra O.K.'yı ağaçta gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.
O.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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