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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

Buluşuyla kalpte devrim yaptı

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Buluşuyla kalpte devrim yaptı

Kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Columbia Üniversitesi’ndeki ekibi ve meslektaşlarıyla birlikte ‘MitraKlip’ adında bir cihaz icat etti. Bir katater yardımıyla vücuda geçirilen ve atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılan ‘MitraKlip’ sayesinde artık açık kalp ameliyatlarından kaçınılacak.

KALP yetmezliği, tüm dünyada birincil ölüm sebeplerinin başında geliyor. Ancak tıp dünyasındaki yeni bir buluş, bu durumu değiştirmek üzere. Yazarımız kalp cerrahı Mehmet Öz’ün de aralarında olduğu Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların buluşu olan MitraKlip sayesinde ciddi bir ameliyat gerektiren kalp rahatsızlıklarında cerrahlar artık göğsü bir sternum testeresiyle kesmek zorunda kalmayacak. Çünkü MitraKlip sayesinde göğsü kesmeden mitral kapak tamiri yapılabilecek. Bu cihaz, bir kateter yardımıyla vücuda geçirildikten sonra atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılıyor. Bu sayede riskli açık kalp ameliyatından kaçınmak mümkün oluyor. MitraKlip’i tıp alanında büyük bir ilerleme olarak tarif eden Dr. Öz, “Denemeler gösteriyor ki bu küçük klipler hayat kurtarıcı faydalar sağlıyor” diyor.

UÇAKTA AKLIMA GELDİ
Dr. Öz buluşun hikâyesini şöyle anlatıyor: “1996’da Columbia Üniversitesi beni bir kongre için İtalya’ya gönderdi. O kongrede arkada otururken en sona iki konuşmacı kalmıştı. Biri bendim, benden sonra da İtalyan bir profesör konuşacaktı. Nazik olmak ve onu desteklemek için salonda bekledim. Adamın bahsettiği bir konu bana çok ilginç geldi. Mitral kapak, yani kalbin ortasında olan kapak, kalp yetmezliği hastalarında kan taşırmaya başlıyor. Halkın yüzde 15’inin kapağında hafif bir arıza vardır. Ama her zaman müdahale etmeyiz. Bu cerrah, kalp yetmezliğini tamir etmek için kalbi açıp tek bir dikişle mitral kapağı kapatmış ve başarılı olmuş. Uçakta ABD’ye dönerken konu aklıma geldi; eğer bu adam bütün göğsü açıp kalbi durdurduktan sonra tek bir dikiş atacaksa, bir zımbayla bütün o zorluğu yaşamadan o dikişi attırabilirim. Kasıktan stent yapacak gibi, kateter yoluyla zımbayı atabilir ve kapağı aynı şekilde tamir edebilirim.

Buluşuyla kalpte devrim yaptı


600 HASTADA DENEDİK
Hiç unutmam, o patenti yolda giderken yazdım. Fikir benim değildi, o cerrahın keşfettiği bir konuydu ve zaten sonradan da arkadaş olduk. Bunun üzerine 20 sene çalıştım, hatta şirket kurdum. Şirket kateter araştırması yapmaya başladı. O şirketi de sonra büyük bir Amerikan şirketine sattım. Çünkü bu büyük araştırmayı yapmak için büyük bütçe gerekiyordu. İlk önce hayvanlarda, sonra teker teker insanlarda denedik. Araştırmaya 600 hasta dahil oldu. 300 hastanın mitral kapakları kateter yoluyla tamir edildi. İki senenin sonunda hastanede yatma oranı yarı yarıya düştü. Kalp yetmezliği yaşayan hastaları hastaneye yatırmaya mecbur kalıyoruz. En pahalı hastalık. Devamlı yatıyorlar, bazen yoğun bakıma giriyorlar. MitraKlip’le masrafı yarı yarıya düşürdük, ölüm oranı da yüzde 40 azaldı.

İLK KEZ HÜRRİYET OKURLARI OKUYACAK
BU araştırmanın 2 gün önce New York Times’ın ana sayfasında yayımlandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Öz, “Haberde benim adım değil sadece üniversitenin adı geçiyordu. Ama kısa sürede duyuldu. Aynı zamanda ‘cihaz keşfeden en genç profesör’ unvanı aldım. Çünkü inanılmaz bir ilerleme. Hayatımda ilk defa böyle bir ilgi yaşıyorum. 30’dan fazla yere röportaj verdim. Ama saat farkı nedeniyle ilk kez Hürriyet okurları okuyacak” dedi.

 

 

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İpek İZCİ
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