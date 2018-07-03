Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bugüne kadar böylesi görülmedi! Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu…

    Bugüne kadar böylesi görülmedi! Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu…

    MUĞLA (İHA)
    03.07.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaşın sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden takma yarım damak çıktı. Ekmeğin içinden çıkan damağı görünce şok yaşayan aile, "Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın" diye çağrı yaptı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular
    • Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular
    • Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular
    • Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular

    Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek koyunlar ilgilenmeye başladı. O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, dışarıda koyunlar ile ilgilenen eşinin yanına giderek, "Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun" diyerek kızdı. Takma dişleri ağzında olan Gülümser Töngül'de, büyük bir şaşkınlıkla eve girerek ekmeği incelemeye başladı. Aile ekmeğin içerisinde çıkan takma dişlerin kendisine ait olmadıklarını ve ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü.

    "TAKMA DİŞİN SAHİBİ GELİP DİŞİNİ ALSIN. DİŞ TAKTIRMAK 2 BİN LİRA"

    Gazetecilere açıklama yapan Gülümser Töngül, "Bu diş ekmeğin içinden çıktı. Kahvaltı yapacağız sabah. Bende koyunlara bakıyordum, eşim geldi bana kızdı, dişini neden ekmeğin içine koydun. Ben de 'Ekmeğin içine diş mi konurmuş' dedim. Ben de eve geldim ekmeğin içinde diş var. Fakat benim dişim ağzımda, bu diş ekmeğin içinden çıktı. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çocuklarda eşimde ekmek getiriyor, ekmeğinde nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Dişin sahibi dişini aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın. Dişi koyduğu yerden düşmüş olabilir" şeklinde konuştu.

    Etiketler: fethiye , damak , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri