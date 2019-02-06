Bugün son gün! YDS başvuruları saat kaça kadar devam edecek? Geç başvurular ne zaman?
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları için verilen süre bugün doluyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan YDS/1, 24 Mart'ta gerçekleşecek. Peki, YDS başvuruları saat kaça kadar devam edecek? Geç başvurular ne zaman?
ÖSYM'nin resmi sayfasından da yaptığı hatırlatma göre; 30 Ocak’ta başlatılan YDS başvuruları bugün 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Bu konuda adayların izleyeceği yol YDS başvuru kılavuzunda belirtilmiştir:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Öte yandan sınav başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi.
GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
EÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
YDS sınavı için başvuruların sona ermesinin ardından çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan adaylar 21 Şubat tarihinde geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. 1 gün sürecek olan geç başvuru süresinde adaylar başvurularını tamamladıktan sonra geç başvuru ücretini bankalara yatırdıktan sonra işlemlerini gün içerisinde tamamlayacak. Geç başvuru ücreti 180 TL’dir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle