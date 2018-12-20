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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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20.12.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu verileri

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Bugün hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük yayımladığı hava durumu verilerine göre, 19 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı bazı bölgelerde 2 ila 4 derece artış gösterirken, bazı bölgelerde ise soğuk hava etkisini sürdürecek. Son dakika hava durumu verilerine göre, Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan son dakika değerlendirmelerine göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 7°C
Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde sis ve puslu

IZMIR °C, 10°C
Parçalı zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde sis ve puslu

MANİSA °C, 8°C
Parçalı zamanla az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu Çok bulutlu, bugün doğusunun sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı zamanla az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı zamanla az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

ÇANKIRI °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 4°C
Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

KAYSERI °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağmur, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 8°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 9°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GİRESUN 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 10°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SIIRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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