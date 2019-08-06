Bugün hava nasıl olacak? 6 Ağustos hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Kuzeydoğu ve iç kesimlerde hava sıcaklığının azalacağını bildiren Meteoroloji, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar beklenildiğini duyurdu. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, 6 Ağustos hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle