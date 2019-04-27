Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Cumartesi tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Geride bıraktığımız hafta bazı bölgelerde çöl rüzgarı etkisini sürdürürken bahar mevsimi iyiden iyiye kendini göstermişti. Peki, bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan tarihli hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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