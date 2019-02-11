Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in güney çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın zamanla Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Iğdır çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.