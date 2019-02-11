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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat hava durumu raporu

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Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat hava durumu raporu

Hava durumu için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. 11 Şubat tarihli hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte, yurt geneli hava durumu raporu

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in güney çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın zamanla Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Iğdır çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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