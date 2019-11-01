Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminleri
Kasım ayına yağmurla uyanan vatandaşlar, günün geri kalan kısmında ve özellikle hafta sonunda havaların nasıl seyredeceğini, yağmurlu olup olmadığını merak ediyor. Özellikle büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin açıkladığı en son tahmin ve uyarıları araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; yağışlı havanın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Şırnak ile Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak kendini göstermesi bekleniyor. İşte, 1 Kasım il il hava durumu tahminleri...
Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı havanın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak kendini göstereceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların; sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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